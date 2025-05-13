Проверки бизнеса в Ставрополе помогли легализовать зарплаты на 1,3 млн рублей
В Ставрополе прошли рейды по снижению неформальной занятости и легализации теневой заработной платы. За первый квартал 2025 года городские власти добились повышения официальных ежемесячных выплат по зарплате более чем на 1,3 млн руб., а дополнительные поступления в городскую казну составили порядка 562 тыс. руб., сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Эти мероприятия проводятся в рамках взаимодействия муниципалитета с налоговой инспекцией, правоохранительными органами и внебюджетными фондами.
Результата удалось достичь через деятельность межведомственной комиссии, которая организовала десятки заседаний и направила около 330 писем работодателям с призывом довести оплату труда сотрудников до среднеотраслевого уровня.
Специалисты провели контрольные проверки свыше 140 объектов, включая предприятия общественного питания и торговые точки. Руководителям организаций разъяснили опасности неофициального трудоустройства персонала и напомнили о необходимости соблюдения законодательства о минимальном размере оплаты труда.