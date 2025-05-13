Генпрокуратура требует изъять девятиэтажный дом за 1,5 млрд руб. в Кисловодске

Генеральная прокуратура России добивается изъятия в пользу государства девятиэтажного жилого здания в курортной зоне Кисловодска, оцениваемого более чем в 1,5 млрд руб. Как сообщает «Ъ» объект возвели на территории, принадлежащей управлению делами президента России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии надзорного ведомства, строительство осуществлялось под предлогом обеспечения квартирами персонала санатория «Красные камни». В результате махинаций экс-руководителя учреждения работники так и не получили обещанное жилье.

Ответчиками по антикоррупционному иску выступают бывший директор здравницы Сергей Макаров, московское ООО «Центр управления активами» и его владелец Магомед Каитов, ранее руководивший МРСК Северного Кавказа и фигурировавший в нескольких уголовных делах.

Прокуратура установила, что Сергей Макаров без согласования с управлением делами президента разрешил возведение многоэтажки на участке санатория по адресу проспект Победы, 83а. Сам санаторий «Красные камни» располагается в нацпарке «Кисловодский» Ставропольского края, находится в федеральной собственности и специализируется на лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2006 году между санаторием и ООО «Центр управления активами», подконтрольным Каитову, заключили инвестиционные договоры на строительство дома с 86 квартирами общей площадью 4,9 тыс. кв. м. Согласно первоначальным условиям, 22% площадей (19 квартир) предназначались сотрудникам санатория, а 78% (67 квартир) — инвестору.