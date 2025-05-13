Нетаньяху: Израиль войдет в Газу «со всей мощью» для полного разгрома «Хамаса»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни ЦАХАЛ «со всей мощью» войдет в сектор Газа для полного разгрома палестинского движения «Хамас». По его словам, боевые действия будут продолжаться до полной победы Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ABIR SULTAN POOL / Pool / Reuters Фото: ABIR SULTAN POOL / Pool / Reuters

«Ситуация изменилась. В ближайшие дни мы войдем со всей мощью, чтобы завершить процесс... и сломить Хамас. Это означает уничтожение "Хамас"»,— сказал премьер на встрече с резервистами.

Израильский премьер также отметил, что боевые действия не прекратятся, даже если «Хамас» отпустит заложников. «Возможно, "Хамас" скажет, что хочет освободить еще десять (заложников. — "Ъ"). Хорошо, освобождайте, мы примем их, а потом продолжим»,— сказал он.

12 мая военное крыло палестинского «Хамаса» освободило удерживаемого в секторе Газа заложника Идана Александра, имеющего израильское и американское гражданство. По официальным данным Израиля, «Хамас» продолжает удерживать 58 израильских заложников. Большинство из них считаются погибшими.

Израиль возобновил удары по Палестине 18 марта, сразу после окончания двухмесячного соглашения о прекращении огня. В середине апреля в ООН заявили, что с момента возобновления боевых действий в Палестину ни разу не поступала гуманитарная помощь.

Подробнее о развитии событий в зоне палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая