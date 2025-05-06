«Кажется, военному решению альтернативы нет»

Израиль второй день подряд наносит удары по объектам йеменских хуситов. Очередная атака стала ответом на ракетный обстрел аэропорта имени Бен-Гуриона 4 мая. Все это происходит на фоне ожиданий визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Между тем США и Иран решили перенести очередной раунд переговоров по ядерной программе. С такой инициативой выступил посредник — государство Оман. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что главе Белого дома пока нечем похвастаться применительно к Ближнему Востоку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ближний Восток ждет Дональда Трампа. Президент США прибудет в Эр-Рияд, предположительно, в середине мая. Обстановку в регионе нельзя в принципе назвать спокойной. Однако сейчас угроза большой войны вновь возрастает.

На сегодняшний день новой американской администрации похвастаться особенно не чем. Переговоры по иранской ядерной программе предсказуемо зашли в тупик, по крайней мере, все признаки этого налицо. Проблема очень напоминает то, что происходит вокруг Украины: есть лозунги, красивые фразы, обещания, но нет результата. Более того, очень похоже, что в Белом доме отсутствует четкое понимание конечных целей диалога с режимом аятолл. С одной стороны, они требуют демонтировать всю ядерную программу, но, с другой, поддерживают мирный атом и в то же время грозят ударами.

Руководит процессом известный нам Стив Уиткофф, который и на украинском направлении также, скажем мягко, прогресса особого не добился. Бомбардировки хуситов американской авиацией продолжаются уже почти два месяца. В результате йеменские борцы за свободу едва не попали баллистической ракетой в израильский аэропорт имени Бен-Гуриона. Пришлось уже еврейскому государству подключаться и ровнять с землей объекты указанного выше свободного движения. Как мы видим, и эта проблема тоже не решена.

Собственно, Израиль готовит новую масштабную операцию в секторе Газа, однако пока не начинает — ждет приезда президента США, который, как известно, и этот вопрос тоже обещал решить в кратчайшие сроки. Мы помним, что были красивые заявления на счет того, что все жители Газы свободно смогут выехать в любую страну и жить там долго и счастливо. Ничего похожего не происходит. А есть, как было только что сказано, предпосылки новой большой войны. Также, как известно, Дональд Трамп грозил «Хамасу» вратами ада. В итоге воз и ныне там. Возможно, личная встреча главы Белого дома с саудовскими принцами что-то изменит. Однако на сегодня так кажется, что военному решению альтернативы нет. Можно обсуждать, когда это все начнется и как будет происходить.

Как бы то ни было, Иран не очень жаждет идти на какие-либо серьезные уступки, отстаивает свою точку зрения, всячески открещивается от режима хуситов, мол, мы ни при чем, это они сами, никакой помощи и поддержки мы им не оказываем. В целом это мирное государство, которое стремится только к разрядке международной напряженности. Собственно, позиция Саудовской Аравии в том, что она тоже имеет право защищать себя, если Иран в шаге от создания атомной бомбы. Все это в целом дает основания предполагать, что покой нам только снится.

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Дмитрий Дризе