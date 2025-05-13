Адвокат Гуцул: главу Гагаузии могут отстранить от должности после 25 мая

Власти Молдавии могут попытаться отстранить главу Гагаузии (автономия на юге Молдавии) Евгению Гуцул от должности после 25 мая, то есть спустя два месяца после ее задержания. Для этого сторона обвинения намерена воспользоваться уголовными делами против нее, сообщает адвокат госпожи Гуцул Сергей Морару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«В прошлом году были внесены поправки, согласно которым, если глава Гагаузии не исполняет свои обязанности более 60 дней, может быть инициирована процедура ее отстранения от должности»,— пояснил представитель главы Гагаузии ТАСС.

По словам Сергея Морару, для отстранения госпожи Гуцул могут использовать дело о незаконном финансировании ликвидированной в прошлом году партии «Шор». Оно больше года находится в суде. Вскоре по нему может быть вынесен вердикт, о чем свидетельствуют публикации и заявления прокурора, отмечает господин Морару. Он назвал это одним из способов взять под контроль Гагаузию.

12 мая районный суд Кишинева одобрил ходатайство прокуроров о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул на 30 дней. Госпожа Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании на пост главы Гагаузии, фальсификации документов, а также деклараций и отчетов о финансировании кампании.

Евгения Гуцул считает выдвинутые обвинения политически мотивированными. Она заявляла, что ей предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на то, что она откажется от должности главы региона и немедленно уедет из страны.

Чем известна арестованная глава Гагаузии Евгения Гуцул — в материале «Ъ».