Гуцул продлили домашний арест еще на 30 дней
Домашний арест в отношении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул продлен на 30 суток по решению суда. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». Арест продлен до 13 июня.
Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ
12 мая прокурор Адриан Скутару, который просил суд продлить арест против главы Гагаузии, сообщил журналистам, что уголовное дело о финансировании избирательной кампании госпожи Гуцул все еще находится на этапе сбора доказательств. Он не назвал сроки, когда прокуроры направят в суд свои обвинения против Евгении Гуцул. Он мотивировал запрос на продление ее ареста опасениями, что политик может попытаться скрыться от уголовного преследования и судебной инстанции.
Госпожа Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании на пост главы Гагаузии, фальсификации документов, а также в фальсификации деклараций и отчетов о финансировании кампании. 9 апреля районный суд в Кишиневе изменил меру пресечения главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул с содержания под стражей на домашний арест.
Евгения Гуцул считает выдвинутые обвинения политически мотивированными. Она заявляла, что ей предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на то, что она откажется от должности главы региона и немедленно уедет из страны.
Чем известна арестованная глава Гагаузии Евгения Гуцул — в материале «Ъ».