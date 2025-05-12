Гуцул продлили домашний арест еще на 30 дней

Домашний арест в отношении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул продлен на 30 суток по решению суда. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». Арест продлен до 13 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

12 мая прокурор Адриан Скутару, который просил суд продлить арест против главы Гагаузии, сообщил журналистам, что уголовное дело о финансировании избирательной кампании госпожи Гуцул все еще находится на этапе сбора доказательств. Он не назвал сроки, когда прокуроры направят в суд свои обвинения против Евгении Гуцул. Он мотивировал запрос на продление ее ареста опасениями, что политик может попытаться скрыться от уголовного преследования и судебной инстанции.

Госпожа Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании на пост главы Гагаузии, фальсификации документов, а также в фальсификации деклараций и отчетов о финансировании кампании. 9 апреля районный суд в Кишиневе изменил меру пресечения главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул с содержания под стражей на домашний арест.

Евгения Гуцул считает выдвинутые обвинения политически мотивированными. Она заявляла, что ей предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на то, что она откажется от должности главы региона и немедленно уедет из страны.

Чем известна арестованная глава Гагаузии Евгения Гуцул — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая

Анастасия Домбицкая