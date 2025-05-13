«Руслайн» сокращает авиасообщение между Тамбовом и Санкт-Петербургом

Авиакомпания «Руслайн» сокращает летнюю полетную программу на маршруте «Санкт-Петербург — Тамбов — Санкт-Петербург», сообщили в тамбовском аэропорту «Донское».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Не называя причины решения, в аэропорту отметили, что оно было принято, несмотря на высокую востребованность авиаперевозок на этом направлении.

С 19 мая из расписания исчезнут рейсы по понедельникам. Таким образом, самолеты будут летать четыре раза в неделю вместо нынешних пяти. Кроме того, в сентябре отменяются перелеты по средам. Всего отменены 24 парных рейса в Санкт-Петербург.

В первом квартале 2025 года аэропорт Тамбова обслужил 7 472 пассажира. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в правительстве региона.

С начала СВО это единственная действующая воздушная гавань в Черноземье. При этом недавно Росавиация почти на 18 часов приостановила ее работу: запрет действовал с 17:20 6 мая до 10:59 7 мая. Решение объяснялось «обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Подробнее о том, что сегодня происходит в аэропортах Черноземья,— в публикации.

Юрий Голубь