Закрытый с вечера аэропорт в Тамбове возобновил работу
Росавиация в 10:59 сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова. Об этом сообщили в ведомстве.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Аэропорт закрывался «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
Аналогичные ограничения сняли в Ярославле и Нижнем Новгороде. В 17:20 6 мая они также были введены в Калуге и в московском Жуковском. О возобновлении работы первого аэропорта не сообщалось, второй открылся, но вечером того же дня снова был закрыт.