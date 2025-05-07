Закрытый с вечера аэропорт в Тамбове возобновил работу

Росавиация в 10:59 сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аэропорт закрывался «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Аналогичные ограничения сняли в Ярославле и Нижнем Новгороде. В 17:20 6 мая они также были введены в Калуге и в московском Жуковском. О возобновлении работы первого аэропорта не сообщалось, второй открылся, но вечером того же дня снова был закрыт.

Алина Морозова