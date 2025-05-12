В ООН приветствуют инициативы по возобновлению переговоров России и Украины

В ООН с воодушевлением восприняли предложение Москвы о возобновлении прямых переговоров России и Украины. Организация готова поддержать любые значимые инициативы в направлении возможного прекращения огня. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vanessa Carvalho / Zuma / TASS Фото: Vanessa Carvalho / Zuma / TASS

«Мы все еще пытаемся получить больше деталей по поводу того, что может произойти, но я могу сказать, что мы, конечно, воодушевлены недавними инициативами, которые продвигают 30-дневное прекращение огня на Украине и потенциальные прямые переговоры между Российской Федерацией и Украиной»,— сказал господин Дюжаррик на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале ООН).

На вопрос, может ли генсек ООН посетить Стамбул 15 мая, представитель организации ответил, что Антониу Гутерриш занимается многими делами. «Давайте посмотрим, что произойдет»,— добавил Стефан Дюжаррик.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные в 2022 году. Российский президент выступил за проведение встречи делегаций 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти готовы к организации переговоров, и призвал не упустить возможность урегулировать конфликт.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбулизация обстановки».