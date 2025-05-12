Песков предупредил, что с Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов, к которому, по его словам, прибегают европейские партнеры. Так он прокомментировал угрозы европейцев начать проработку дополнительных санкций против РФ в случае ее отказа от прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на прозвучавшие ранее из Брюсселя угрозы ввести дополнительные санкции против РФ.

12 мая представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью сообщила, что страны ЕС обсуждают санкции против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2. По ее словам, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже высказалась в поддержку исключения возможности инвестирования в восстановление газопровода «Северный поток-2». Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников писала, что ЕС может ввести санкции в отношении «Северного потока-2» в случае отказа от прекращения огня на Украине.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной и пригрозил санкциями, если оно «не будет соблюдаться». В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил властям Украины встретиться в Стамбуле 15 мая и возобновить прямые переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет прекращения огня с российской стороны с 12 мая, и подтвердил готовность лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле. По данным Axios, он прибудет в Турцию в четверг даже в случае отказа России начать прекращение огня.

Подробнее о попытках Дональда Трампа склонить конфликтующие стороны к установлению режима прекращения огня — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая