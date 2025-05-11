Зеленский подтвердил, что будет ждать Путина в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет прекращения огня с российской стороны с 12 мая. Он также подтвердил готовность лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Ранее Дональд Трамп призвал Киев согласиться на предложение Москвы о переговорах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko / Reuters Фото: Alina Smutko / Reuters

«Мы ждем завтра прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично»,— написал Владимир Зеленский в Telegram.

В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил властям Украины встретиться в Стамбуле 15 мая и возобновить прямые переговоры. Владимир Зеленский назвал предложение хорошим знаком. При этом он настаивал, чтобы боевые действия прекратились до встречи в Турции. Президент России говорил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто в ходе переговоров.

Дональд Трамп после этого заявил, что Украина должна согласиться на предложение о переговорах. По его словам, в Стамбуле Россия и Украина как минимум «смогут определить, возможна ли сделка» о завершении конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Переговоры возвращают в Стамбул».