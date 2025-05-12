Еврокомиссия не обсуждала с США санкции против оператора «Северного потока-2»

Еврокомиссия не обсуждала с США введение санкций в отношении оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2. Об этом в понедельник заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью на брифинге в Брюсселе. При этом она подтвердила, что у ЕК уже есть представление о том, какими именно могут быть санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Я могу подтвердить одну из опций, которую поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предложившая ввести санкции против консорциума Nord Stream 2»,— сказала она, отвечая на вопрос о характере возможных санкций ЕС против РФ.

Госпожа Пинью пояснила, что речь идет об исключении возможности инвестирования в восстановление газопровода «Северный поток-2». Она отметила, что это предложение будет координироваться с США в том случае, если оно «материализуется в практическое предложение» (цитата по ТАСС).

При этом представитель ЕК указала, что высказанные устно идеи еще не были представлены в виде конкретного предложения. «Это было заявление, сделанное главой Еврокомиссии пару дней назад, но я думаю, что если эта идея будет воплощена в предложении, то мы постараемся подготовить согласование как со странами-членами ЕС, так и партнерами за пределами»,— сказала она (цитата по РИА Новости).

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников писала, что ЕС может ввести санкции в отношении «Северного потока-2» в случае отказа от прекращения огня на Украине. По информации источников издания, эта идея обсуждалась в ходе встречи главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время его визита в Брюссель в пятницу.

Строительство «Северного потока-2» началось в 2018 году. Проект предусматривал две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Газ должен был идти из поселка Усть-Луга Ленинградской области по дну Балтийского моря в Германию. 26 сентября 2022 года на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли взрывы, которые власти РФ признали терактами.

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