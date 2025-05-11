Переговоры возвращают в Стамбул

Турция поддержала инициативу Владимира Путина и согласилась принять российско-украинские переговоры 15 мая. После многочисленных дипломатических встреч, связанных с празднованием Дня Победы, президент в ночь на 11 мая созвал пресс-конференцию, посвятив ее конфликту на Украине, так как объявленное ранее российской стороной трехдневное перемирие истекло. Он заявил журналистам, что Москва намерена возобновить стамбульские переговоры с Киевом. В Турции стороны встречались в марте 2022-го, однако те контакты не привели к каким-либо конкретным результатам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

В администрации президента отметили, что переговоры России и Украины в Стамбуле должны проходить с учетом итогов диалога, прерванного в 2022 году, а также ситуации «на земле». Сообщается также, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Путину о готовности принять переговоры у себя. Также Анкара готова следить за соблюдением потенциального прекращения огня на Украине. В то же время президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу делегаций Москвы и Киева, только если Россия подтвердит прекращение огня в понедельник, 12 мая. Сейчас между сторонами проходит своеобразная «битва предложений», и Стамбул — одна из немногих площадок, которая удовлетворит и Россию, и Украину, считает исследователь Европейского университета во Флоренции Александр Баунов (Минюст России внес его в список иноагентов): «Турция — такой странный союзник одновременно и Киева, и Москвы. Так, то же самое правительство Эрдогана поставляло беспилотники, даже строило предприятия по их производству на Украине. При этом ценностная, дипломатическая и даже личная близость между Эрдоганом и Путиным тоже вполне очевидна.

Речь идет не о чем-то принципиально новом, а о возобновлении тех самых стамбульских переговоров, которые были прерваны не по российской инициативе, как утверждается.

Почему это важно для США, тоже понятно: если Россия открывает какую-то новую страницу, некий новый формат, значит, действительно давление новой администрации, ее миротворческая энергия, фонтанирующая во все стороны, какой-то плод принесла, и Москва после трех лет боевых действий соглашается на разговор. Это принципиальный момент, потому что, если мы помним, в России отказывались некоторое время от прямых переговоров. Что касается перспектив переговоров, то некие парафированные документы попадали в публичное пространство, и мы знаем, что там уперлось дело не только в территории, а в частности, например, в то, кто выступит гарантами безопасности Украины, какие страны могут присутствовать. Кроме того, сложный пункт о размере вооруженных сил Украины, потому что Россия требовала определенных потолков. Киев с трудом согласится на такие серьезные ограничения».

В апреле 2024 года Владимир Путин одобрил предложение главы Белоруссии Александра Лукашенко вернуться к стамбульским договоренностям. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подразумевается «не тот же документ, а заложенные в него принципы». При этом для Кремля было принципиальным анонсировать новую встречу в Стамбуле именно сейчас, отметил политолог и глава компании «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский: «Это очень важно для России, потому что на фоне того, как международные лидеры приехали поздравлять страну с праздником 9 Мая, 80-летием Победы, Москва выглядит не просто как инициатор мирных переговоров, но еще как ключевой и основной игрок, который задает и формат, и темп, и вообще скорость, и даже дату их обсуждения. Поэтому сейчас оставшееся время будет, наверное, больше всего уделено в СМИ как раз украинской реакции на то, согласится Киев на безусловные переговоры по стамбульскому формату или же нет».

10 мая Киев посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава польского правительства Дональд Туск. В совместном заявлении они призвали стороны конфликта прекратить огонь с 12 мая на месяц. “Ъ FM” приводит главные аспекты.

Европейские политики совместно с украинскими властями предлагают ввести мораторий на все боевые действия в воздухе, море и на суше. Его длительность — минимум 30 дней. Эти сроки помогут «создать пространство для дипломатии. За это время можно будет решить вопросы безопасности, политических гарантий и гуманитарных аспектов мира». Представители европейских стран предложили отказаться от каких-либо предварительных условий. Любые попытки России их выдвинуть будут рассматриваться как стремление затянуть конфликт и подорвать дипломатические усилия. Для соблюдения режима прекращения огня необходим эффективный мониторинг, который может быть реализован в тесной координации с США. Призыв к прекращению огня и конструктивным переговорам поддерживается как Европой, так и Соединенными Штатами, сказано в заявлении. Лидеры подчеркнули важность усиления украинских сил обороны и безопасности, это, по их мнению, станет главной гарантией суверенитета. В случае отказа Москвы от прекращения огня предусмотрено ужесточение санкций в отношении банковского сектора и энергетики. Ограничения будут нацелены на ископаемые, топливо, нефть и теневой флот. 17-й пакет санкций Евросоюза будет скоординирован с мерами Великобритании, Норвегии и США. Кроме того, решено продолжить работу по использованию замороженных российских активов, этот вопрос будет обсуждаться на следующем саммите G7.

В Министерстве иностранных дел Франции сообщили, что европейские страны хотели бы присутствовать на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле. Однако в ведомстве добавили, что это произойдет лишь когда стороны заключат перемирие. Тем временем новый папа римский Лев XIV призвал мировых лидеров к прекращению вооруженных конфликтов и переговорам для достижения мира на Украине. Понтифик заявил это в ходе своей первой после избрания воскресной проповеди на площади Святого Петра.

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Никита Путятин, Анна Кулецкая