В Кремле назвали устранение первопричин конфликта целью переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одной из целей переговоров с Киевом является обеспечение интересов Москвы. Также необходимо устранить первопричины конфликта, добавил представитель Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение»,— прокомментировал Дмитрий Песков инициативу Москвы по возобновлению прямых переговоров между Украиной и Россией (видео показано в эфире «Первого канала»). По словам представителя Кремля, президент России продемонстрировал готовность к переговорам. Прочный мир можно достичь только на серьезных переговорах, подчеркнул Дмитрий Песков.

Президент России предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сначала рассчитывает на прекращение огня с 12 мая. Владимир Путин говорил, что соглашения о перемирии можно будет достичь в ходе переговоров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским президентом выразил готовность предоставить стамбульскую площадку и оказать содействие в организации и проведении переговоров.

Елизавета Шмакова