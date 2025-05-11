МИД РФ: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на недавнее высказывание президента Украины Владимира Зеленского насчет предложения Москвы о переговорах. Он заявил, что перед встречей в Стамбуле рассчитывает на прекращение огня с 12 мая. Президент России Владимир Путин четко сказал, что перед разговорами о возможном перемирии должны состояться переговоры о первопричинах конфликта, напомнила госпожа Захарова.

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«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни, и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку»,— сказала представитель дипломатического ведомства «РИА Новости».

Президент России предложил Украине провести переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Глава государства допустил, что в ходе переговоров можно достичь прекращения огня. По словам помощника президента Юрия Ушакова, переговоры России и Украины в Стамбуле будут проходить с учетом итогов обсуждений, прерванных в 2022 году, и ситуации «на земле».

Елизавета Шмакова