Глава МИД Ирана отправился в Оман на переговоры с США по ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправился в Маскат для участия в четвертом раунде непрямых ирано-американских переговоров по ядерной программе. Консультации запланированы на сегодня, 11 мая, сообщает Tasnim.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам представителя МИД Исламской Республики Эсмаила Багаи, переговоры пройдут при посредничестве МИД Омана, как и три предыдущих раунда. Делегация Ирана состоит из экспертов и технической группы. Господин Арагчи назвал одной из проблем переговорного процесса противоречивые позиции США, передает IRNA.

Позиции Ирана при этом общеизвестны и принципиальны, добавил Аббас Арагчи. Он подчеркнул, что основы иранской ядерной программы не подлежат обсуждению. Иранская сторона предоставила участникам переговоров план, который гарантирует мирный характер ядерной программы, утверждает глава МИДа.

С предложением провести переговоры выступил МИД Омана. 1 мая в Министерстве иностранных дел Омана заявили, что запланированный на 3 мая четвертый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном был перенесен по «логистическим причинам». Третий раунд консультаций состоялся 26 апреля в оманской столице Маскате.

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «Ущемление иранского атома».