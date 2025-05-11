Главные новости к утру 11 мая

Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Он рассчитывает, что благодаря этому удастся договориться о полном прекращении огня, а также надеется, что после этого военные действия не возобновятся.

Глава МИД КНР Ван И назвал визит Си Цзиньпина в Россию «полным успехом». Глава МИД отметил, что важнейшим результатом его приезда в Россию стало подписание заявления о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического России и Китая. Обе стороны обязались противостоять любым попыткам нарушить или подорвать дружбу государств, добавил господин Ван И.

Белоусов провел совещания с генералами африканских стран: министром обороны Республики Мали Садио Камарой, главой оборонного ведомства Буркина-Фасо Селестином Симпоре, а также начальником главного штаба вооруженных сил Нигерии Гвабином Мусой. Они обсуждали совместную работу России с оборонными ведомствами этих государств.

В Якутии скончался один человек после взрыва на обогатительной фабрике компании «Якутуголь». Врачи пытались реанимировать пострадавшего, но он находился в крайне тяжелом состоянии. Его травмы были несовместимы с жизнью, сообщили в местном Минздраве.

Следствие считает, что скрывавшийся 12 лет чиновник Минсельхоза Олег Донских жил по поддельным документам, чтобы избежать уголовного преследования. Информацию об этом опубликовало «РИА Новости». Бывший глава департамента министерства ранее утверждал, что вообще не знал о том, что его разыскивают все эти годы. По его словам, ему указали в пункте отбора, когда он пытался отправиться на СВО.