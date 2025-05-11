Скрывавшийся 12 лет чиновник Минсельхоза жил по поддельным документам

В материалах уголовного дела против бывшего главы департамента Минсельхоза Олега Донских написано, что тот пользовался поддельными документами, удостоверяющими личность. Об этом сообщает «РИА Новости».

Следствие считает, что он использовал фальшивые документы ради того, чтобы избежать уголовного преследования. Сам господин Донских, которого задержали летом прошлого года после 12 лет розыска по обвинению в мошенничестве, утверждал, что он никогда не скрывался от силовиков. По его словам, он узнал о том, что объявлен в розыск, только когда решил отправиться на СВО — ему указали на это в пункте отбора. Господин Донских, по его версии, попытался разобраться, в чем дело, и стал писать в различные инстанции о своей проблеме. Это закончилось арестом.

Бывшего чиновника обвиняют в причастности к хищению кредитов Россельхозбанка и средств «Росагролизинга», выделенных в 2007–2008 годах для строительства и оснащения спиртзавода, элеватора и молочной фермы в Липецкой и Рязанской областях. Ему предъявлено обвинение в пяти эпизодах мошенничества. Господин Донских отрицает вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бывшему чиновнику эпизодов не пожалели».

Александр Рыльский