Белоусов провел совещания с генералами африканских стран

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел встречи с министром обороны Республики Мали Садио Камарой, главой оборонного ведомства Буркина-Фасо Селестином Симпоре, а также начальником главного штаба вооруженных сил Нигерии Гвабином Мусой. Они обсуждали взаимодействие России с оборонными ведомствами этих стран.

Андрей Белоусов поздравил господина Камару с присвоением ему воинского звания «корпусной генерал». Также министр обороны заявил, что у военных ведомств России и Мали есть много вопросов, которые им предстоит решить. В ответ господин Камаро поздравил российского министра с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что действия российских солдат останутся для народа Мали «вечным источником вдохновения».

В разговоре с Селестином Симпоре господин Белоусов подчеркнул, что Россия поддерживает стремление Буркина-Фасо «выражать свое мнение, отстаивать свой суверенитет», а также выразил надежду, что совместная работа двух стран поспособствует повышению боевых возможностей африканского государства. Россия и Буркина-Фасо далеко продвинулись в области военно-технического сотрудничества, ответил ему генерал Симпоре.

Андрей Белоусов сказал Кристоферу Гвабине Мусе, что Россия рассматривает Нигерию как перспективного партнера на африканском континенте. Тот ответил, что Нигерия дорожит дружбой с Россией. «Вы не просто что-то обещаете, вы обещаете и делаете. И каждый знает, что Россия работает во благо мира и стабильности»,— сказал генерал.