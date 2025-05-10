В Адыгее выручка аптек от продажи лекарств в 2024 году выросла на 17,7%

В Адыгее аптечные продажи лекарственных препаратов в 2024 году достигли 4,5 млрд руб. Это на 17,7% больше, чем аптеки выручили в 2023 году. В натуральном выражении объем реализации сократился на 3,3% — до 12,8 млн упаковок. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С учетом госзакупок объем фармацевтического рынка Адыгеи в прошлом году увеличился на 21,2% — до 5,4 млрд руб. На долю импортной продукции пришлось 52,2% в деньгах и 30,2% в упаковках.

По данным аналитиков на декабрь 2024 года, в Адыгее работает 314 аптек (на 1,3% или 4 пункта продаж больше, чем годом ранее). По количеству аптек в топ-5 вошли компании «Апрель» (Краснодар) — 95 пунктов продаж (+5 по отношению к 2023 году), «Ирис» (Москва) — 22 (-1), «Имплозия» (Самара) — 18 (-1), «Здоровье» (Усть-Лабинск) — 17 (+2), «Лаки Фарма» (Краснодар) — 13 (+3).

В январе-феврале 2025 года жители и гости Адыгеи потратили на лекарства 789,5 млн руб., что на 6,4% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В натуральном выражении аптечные продажи сократились на 11,3% — до 2 млн упаковок.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», объем фармацевтического рынка в Южном федеральном округе (ЮФО) в 2024 году превысил 202 млрд руб.

Маргарита Синкевич