Главные новости за 9 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе проверки по факту инцидента с применением насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов в Адыгее.

Прокуратура Краснодарского края добилась восстановления прав супруги участника специальной военной операции, столкнувшейся с бездействием судебных приставов.

В ночь с 10 на 11 мая на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа временно ограничат движение. В рамках строительства надземного пешеходного перехода и установки габаритных ворот на 1387-м км автодороги планируется перекрытие транспортного потока на срок до 30 минут в промежутке между полуночью и 4:00 утра.

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. До конца суток 9 мая, а также в течение 10 мая в северо-западных и северо-восточных районах края ожидается установление IV класса природной пожароопасности.

Казаки Краснодара и Кубани прошли в составе парадного расчета по Красной площади. Делегацию возглавил войсковой атаман Александр Власов.

В Новороссийске 9 мая в 22:00 по местному времени будет произведен артиллерийский салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоится в соответствии с приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова №295 и пройдет с участием воинских частей, задействованных для выполнения 30 холостых залпов и запуска фейерверков в рамках установленных нормативов.

С утра 9 мая в городах Краснодарского края проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Победы. Парад в этом году прошел только в Новороссийске, зрителей на него не пустили. Тем не менее в населенных пунктах Кубани по случаю праздника проходят различные мероприятия.