На Кубани объявили предупреждение по пожароопасности

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, до конца суток 9 мая, а также в течение 10 мая в северо-западных и северо-восточных районах края ожидается установление IV класса природной пожароопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ведомство призывает граждан к строгому соблюдению мер противопожарной безопасности: воздерживаться от использования открытого огня вблизи сухой растительности, разводить костры исключительно на очищенных площадках, огражденных минерализованной полосой, и полностью ликвидировать очаги пламени после использования. В случае обнаружения возгораний необходимо незамедлительно сообщать об этом по телефонам экстренных служб и эвакуировать находящихся поблизости людей из зоны потенциальной опасности.

Особое внимание рекомендуется уделять действиям при возникновении пожара в лесной местности. При невозможности оперативной локализации огня следует покинуть опасный участок, двигаясь перпендикулярно распространению огня. В случае блокировки пути отхода — укрыться вблизи водоема или использовать мокрую одежду для защиты от высокой температуры. МЧС напоминает, что при задымлении безопаснее дышать у земли, прикрывая лицо многослойной тканью.

Вячеслав Рыжков