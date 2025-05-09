На трассе М-4 под Горячим Ключом ограничат движение

В ночь с 10 на 11 мая на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа временно ограничат движение. В рамках строительства надземного пешеходного перехода и установки габаритных ворот на 1387-м км автодороги планируется перекрытие транспортного потока на срок до 30 минут в промежутке между полуночью и 4:00 утра. Водителям рекомендовано учитывать эту информацию при планировании маршрутов, передает пресс-служба ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Автодор» Фото: ГК «Автодор»

Мероприятие проводится в рамках реализации проекта государственной компании «Автодор», предусматривающего замену существующих наземных переходов на модульные надземные конструкции. В частности, такие объекты возводятся на участках 1387 км (микрорайон Заречье) и 1390 км (зона отдыха «Старый замок»). Введение новых переходов позволит демонтировать пешеходные светофоры и повысить пропускную способность одного из наиболее загруженных отрезков трассы.

До конца нынешнего года завершение аналогичных объектов запланировано также на 1327-м и 1360-м километрах автодороги.

Вячеслав Рыжков