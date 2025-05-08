Президент Южной Осетии прибыл в Москву

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прилетел в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. 10 мая господин Гаглоев планирует также провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Кремль ожидает на параде Победы в Москве 9 мая более 20 иностранных лидеров. Помимо этого 34 страны должны направить на празднование в столицу министров обороны. В Россию уже прибыли президент Эфиопии Тайе Ацке Селассие и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Последний накануне провел встречу с господином Путиным.

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