Президент Эфиопии прилетел в Москву

Президент Эфиопии Тайе Ацке Селассие прилетел в Москву на праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Господин Ацке Селассие посетит парад Победы 9 мая, а также примет участие в приеме, организованном Владимиром Путиным.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Кремль ожидает более 20 иностранных лидеров на параде Победы. В общей сложности 34 страны должны направить в Москву министров обороны. Накануне в столицу уже прибыли президент Сербии Александр Вучич и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Подробности — в публикации «Ъ» «Николас первый».