В Анапе очистили пять км пляжей от мазута при помощи спецтехники

Спецтехника очистила около пяти км пляжей Анапы от нефтепродуктов — от Лечебного пляжа до моста возле технополиса «Эра». Специалисты обрабатывают участок у Тополиного проезда, сообщил 7 мая Оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По словам директора ООО «Курорты Анапы» Николая Заливина, сейчас завершается этап переворота песка, после которого последует выравнивание и рыхление — аэрация и просушка. Машины проходят не менее 15 раз по одной точке.

Техника переместилась на третий участок — от моста технополиса «Эра» до дома отдыха «Фея-2» в поселке Джемете.

Двумя днями ранее, 5 мая, спасатели МЧС собрали 19 т нефтесодержащей смеси в районе устья реки Можепсин. Водолазы извлекли со дна Черного моря 104 мешка с нефтеотходами общим весом около 5,2 т.

Очистку побережья Анапы от остатков нефтепродуктов планируют завершить до 13 мая. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пляжи курорта и Темрюкского района сейчас непригодны для купания, однако качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха соответствует действующим санитарным нормам.

По мнению экспертов туристической отрасли, крушение танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе, произошедшее 15 декабря 2024 года, серьезно не повлияет на предстоящий летний сезон на побережье Краснодарского края. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин заявил, что «ежедневно тысячи людей покупают путевки на летний отдых в Анапе».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что очищенный песок с площадки временного хранения в хуторе Воскресенском под Анапой будет направлен на полигон ТКО «Терра-Н» в Новороссийске. Решение принято по итогам лабораторных испытаний, проведенных сертифицированной организацией по заказу краевого Оперативного штаба.

Анна Гречко