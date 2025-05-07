В аэропорту Сочи на прилет и вылет задержаны 17 рейсов
В международном аэропорту Сочи на прилет задержаны 10 рейсов и 7 на вылет, 11 отменены. Изменения вызваны ограничением полетов в других городах России. Сведения об этом содержатся на онлайн-табло авиагавани.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Из Сочи не могут вылететь самолеты в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Пять рейсов в Пермь и Москву отменены.
На вылет в Сочи задерживаются рейсы из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Екатеринбурга. Отменены шесть рейсов из Москвы и Перми.
Ранее «Ъ-Кубань» писал о том, что вечером 6 мая в аэропорту Сочи с 22:03 были введены временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Менее чем через час ограничения сняли.