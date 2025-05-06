Запрет на продажу алкоголя в День Победы; 11,7 млрд рублей на реконструкцию сетей ЖКХ

В Казани 9 Мая будет действовать ограничение на продажу алкоголя. Реализация спиртных напитков будет запрещена в центральной части города, а также в парках, скверах и других определенных местах.

В 2025 году в Татарстане выделят 11,7 млрд рублей на реконструкцию коммунальной инфраструктуры. Обновление затронет 45 муниципальных образований региона.

Более 9,3 км улиц в Татарстане, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, отремонтируют в честь 80-летия Победы. Ремонт будет выполнен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с использованием средств федерального и регионального бюджетов.

В 2025 году на завершение рекультивации иловых полей в Казани выделят 1,54 млрд руб. Заключительный этап работ запланирован на декабрь этого года. Из общей суммы финансирования 221 млн руб. будет направлено из республиканского бюджета.

В Татарстане на 2025 год одобрено 38 инвестиционных программ коммунальной сферы общей стоимостью более 4,4 млн руб. В рамках этих программ планируется реализовать 148 мероприятий.

Артём Дергунов