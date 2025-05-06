На 2025 год в Татарстане утвердили 38 инвестиционных программ коммунального комплекса на общую сумму свыше 4,4 млн руб. Об этом сообщила начальник отдела инвестиционных программ Минстроя Татарстана Роза Мухаметзанова на заседании рабочего штаба по контролю за выполнением инвестпрограмм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане утверждено 38 инвестпрограмм в сфере ЖКХ на 4,4 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане утверждено 38 инвестпрограмм в сфере ЖКХ на 4,4 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Всего в 2025 году запланировано 148 мероприятий в рамках реализации программ.

С февраля по март уже было освоено 919 млн руб. от общей суммы выделенных средств.

Дарья Сайфиева