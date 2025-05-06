В Татарстане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отремонтируют более 9,3 км улиц, где проживают ветераны ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане отремонтируют 9,3 км улиц, где проживают ветераны ВОВ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане отремонтируют 9,3 км улиц, где проживают ветераны ВОВ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Артема Чукина, внимание также будет уделено улицам, названным в честь героев и ключевых событий Великой Отечественной войны.

«В текущем году, в том числе в рамках основной программы дорожных работ, проведем работы еще на 17 объектах. Улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны, не просто соединяют объекты инфраструктуры, а связывают поколения, заключив в себе память о каждом, кто порой ценой жизни приближал Победу», — сказал Чукин.

Ремонтные работы охватят территории Агрызского, Альметьевского, Апастовского, Бавлинского, Балтасинского, Бугульминского, Верхнеуслонского, Зеленодольского и Мамадышского районов, а также города Набережные Челны.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» с привлечением федерального и регионального финансирования.

Артём Дергунов