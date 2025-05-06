В 2025 году на реконструкцию коммунальной инфраструктуры в Татарстане будет направлено 11,7 млрд руб. Об этом на заседании рабочего штаба по контролю за выполнением инвестиционных программ сообщила начальник отдела инвестиционных программ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Роза Мухаметзанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Татарстане на реконструкцию ЖКХ потратят 11,7 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В 2025 году в Татарстане на реконструкцию ЖКХ потратят 11,7 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По словам госпожи Мухаметзановой, 3,3 млрд руб. на реконструкцию 36 объектов будет выделено по федеральной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры, входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Еще 8,5 млрд руб. для реконструкции 100 объектов будут выделены по запущенной в этом году республиканской программе.

Работы затронут 45 муниципальных образований республики.

Артём Дергунов