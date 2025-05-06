В Казани на рекультивацию иловых полей в этом году направят 1,54 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году на рекультивацию иловых полей в Казани направят 1,54 млрд рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В 2025 году на рекультивацию иловых полей в Казани направят 1,54 млрд рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Завершающий этап рекультивации, запланированный на декабрь этого года, осуществляется при участии ГКУ «ГИСУ РТ» и подрядной организации «ЯДРАН-СТРОЙ». Из предусмотренного на этот год финансирования 1,54 млрд руб., часть средств, а именно 221 млн руб., поступит из республиканского бюджета.

Работы по рекультивации начались в 2021 году. На данный момент обработано более 8 млн куб. м загрязненного осадка (62% от общего объема), выполнено 85% работ по противофильтрационной защите, а общий прогресс достиг 89%. Всего на реализацию проекта направлено более 8 млрд руб.

Артём Дергунов