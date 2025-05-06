«ЭкоПарк» прокомментировал запрет суда заключать с ним договор по вывозу мусора

Компания «ЭкоПарк» начнет вывоз отходов в 22 муниципалитетах с 1 августа, несмотря на решение Арбитражного суда Свердловской области о запрете министерству ЖКХ региона заключать контракт с предприятием, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, владеет компанией). «Судебный запрет не касается блокировки деятельности компании. Соглашение с министерством ЖКХ подписано 26 апреля до наложения запрета, поэтому работаем в штатном режиме»,— подчеркнули в КРСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Иск к министерству ЖКХ подала компания «Экотехпром». Ее представители потребовали признать недействительными торги по выбору регоператора по обращению с отходами в Западной зоне Свердловской области и запретить ведомству заключать соглашения с «ЭкоПарком» до вступления решения суда в силу. «Как указывает заявитель, непринятие обеспечительных мер сделает невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения требований истца, поскольку к моменту вступления решения суда ответчик заключит с ООО "ЭкоПарк" соглашение, сроком действия 10 лет, а победитель — приступит к его исполнению»,— сказано в определении.

Свердловская область разделена на три административно-производственных объединения, в каждом из которых выбран ответственный за обращение с отходами. В Восточной зоне (34 муниципалитета, включая Екатеринбург) статусом регоператора с 2018 года обладает «Спецавтобаза», в Северной зоне (23 муниципалитета, включая Нижний Тагил) — тюменская компания «Рифей». В Западной зоне (22 муниципалитета, включая Первоуральск) за уборку мусора с 2018 года отвечала компания ТБО «Экосервис», с августа 2024 года — «Спецавтобаза».

Министерство ЖКХ области наделило «ЭкоПарк» статусом регоператора в Западной зоне спустя восемь месяцев после решения назначить ответственной за уборку отходов на территории компанию «Спецавтобаза». Летом 2024 года на территории возник мусорный коллапс, на который обратил внимание заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, а следственные органы возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего выполнения работ. Тогда еще губернатор Евгений Куйвашев поручил «вывезти все отходы с улиц» и подсчитать ущерб окружающей среде для принятия мер в отношении компании ТБО «Экосервис», которая отвечала за уборку территории. В конце июля министерство ЖКХ области лишило ее статуса регоператора и заключило соглашение на вывоз мусора со «Спецавтобазой», срок которого истекает 1 августа 2025 года.

Василий Алексеев