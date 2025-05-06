Суд запретил свердловскому минЖКХ заключать договор с регоператором Западной зоны

Арбитражный суд Свердловской области вынес обеспечительные меры по иску ООО «Экотехпром» к министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Ведомству запрещено заключать контракт на вывоз мусора с компанией «ЭкоПарк», которая была выбрана в качестве регионального оператора Западной зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Экотехпром» подала иск к минЖКХ с требованием признать недействительными торги по выбору регионального оператора по обращению с ТКО в Западной зоне Свердловской области, результаты которых определили 26 марта. Заседание по делу назначено на 3 июня. Обеспечительные меры будут действовать до тех пор, пока по иску не будет вынесено решение.

По данным системы «СПАРК», компания «Экотехпром» зарегистрирована в 2013 году и занимается оказанием услуг по сбору неопасных отходов. Компания заключала контракты на содержание мест накопления ТКО и ликвидацию свалок с муниципальным предприятием Первоуральска, администрациями Ревды, Полевского, Шалинского муниципального округа. Владельцем организации с 2023 года является Радик Юлдашев. По итогам 2024 года убытки компании составили 57,5 млн руб.

«Как указывает заявитель, непринятие обеспечительных мер сделает невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения требований истца, поскольку к моменту вступления решения суда ответчик заключит с ООО "ЭкоПарк" соглашение, сроком действия 10 лет, а победитель - приступит к его исполнению. Исходя из обеспечения баланса интересов сторон, суд считает необходимым удовлетворить заявление по принятию обеспечительных мер»,— указано в определении.

ООО «ЭкоПарк», по данным Ъ-Урал, является дочерним предприятием Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, принадлежит правительству Свердловской области). Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области в ходе торгов наделило компанию «ЭкоПарк» статусом регионального оператора в Западной зоне региона, включающей 22 муниципалитета, в том числе Ревду, Первоуральск, Дегтярск, Полевской, Кировград, Новоуральск. Приступить к обязанностям компания должна была с 1 августа.

Летом 2024 года в Западной зоне возник мусорный коллапс, на который обратил внимание заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, из-за ненадлежащего вывоза мусора ТБО «Экосервис», являвшейся региональным оператором по обращению с отходами, было возбуждено уголовное дело. В конце июля министерство энергетики и ЖКХ области лишило компанию статуса регоператора. С 1 августа региональным оператором сроком на один год стало АО «Спецавтобаза».

Анна Капустина