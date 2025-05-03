Президента Сербии Вучича госпитализировали

Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали в военно-медицинскую академию в Белграде. Он почувствовал недомогание во время визита в США и решил досрочно прервать поездку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Александр Вучич

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

О госпитализации Александра Вучича сообщила президентская администрация агентству Tanjug. В военно-медицинской академии главу государства встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич. Подробностей о состоянии здоровья политика в президентской администрации не сообщили.

Александр Вучич почувствовал себя плохо во Флориде в послеобеденное время, сообщал телеканал РТС. Он прошел обследования и решил вернуться в Сербию. Большинство запланированных мероприятий и встреч, ради которых он прибыл в США, отменены. Ранее Александр Вучич говорил, что собирается прилететь в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.