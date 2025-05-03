Кремль не подтвердил возможный визит госсекретаря США Рубио на Парад Победы

У Кремля нет информации о возможном визите госсекретаря США Рубио на Парад Победы в Москву 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: File Photo / Reuters Марко Рубио

Фото: File Photo / Reuters

«Список зарубежных гостей Парада представит на брифинге в понедельник (5 мая.— "Ъ") помощник президента Юрий Ушаков»,— уточнил господин Песков.

Он добавил, что в американских СМИ сейчас много разных сообщений, и «иногда диву даешься, иногда не можешь понять, о чем они говорят».

На этой неделе российский телеканал «Звезда» сообщал, что США могут быть представлены на параде Победы в Москве на высоком уровне. Канал допустил, что речь идет о приезде в российскую столицу госсекретаря Марко Рубио.

Кремль официально ожидает на параде более 20 глав государств и правительств. В числе приглашенных — председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер Сербии Александр Вучич. Сегодня, 3 мая, стало известно, что господин Вучич почувствовал себя плохо в ходе визита во Флориду и досрочно прервал поездку.