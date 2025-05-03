Кремль: цель перемирия — проверка готовности Киева к мирному урегулированию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет ждать от Украины «недвусмысленных заявлений» и действий по деэскалации конфликта в праздничные дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Цель предлагаемых Россией перемирий — проверка готовности Киева к поиску путей устойчивого мира»,— сказал господин Песков. Он добавил, что Москва будет ждать от Киева «не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию».

Президент Владимир Путин объявил, что армия Россия прекратит боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. Перемирие введено в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Украины Владимир Зеленский отверг эту идею. Он считает, что «реально что-то согласовать» можно только в течение 30-дневного перемирия. Кремль неоднократно говорил, что ждет от Украины ответа на предложение начать прямые переговоры.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».