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Коммерсантъ FM
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АдГ пригрозила контрразведке ФРГ иском после признания экстремистской

Юристы правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) направили ведомству по охране конституции (контрразведке) ФРГ юридическое предупреждение после того, как партию признали экстремистской. В случае отказа ведомства отозвать решение АдГ пригрозила подать иск в суд, сообщает Bild.

Газета опубликовала 48-страничный документ (.pdf), подготовленный юридической фирмой Hocker. В нем решение контрразведки названо «несомненно незаконным». Ведомству дали срок для его отзыва до 8:00 (9:00 мск) понедельника, 5 мая.

«Если заявление (о признании АдГ экстремистской.— "Ъ") не будет отозвано, мы посоветуем нашему клиенту инициировать дальнейшее срочное судебное разбирательство в Административном суде Кельна»,— сказано в адвокатском предупреждении.

Вчера, 2 мая, контрразведка Германии классифицировала АдГ как экстремистскую. В ведомстве объяснили это решение несправедливым отношением представителей партии к меньшинствам, в частности мигрантам и мусульманам. В партии назвали это сильнейшим ударом по демократии. Госсекретарь США Марко Рубио убежден, что признание АдГ экстремистской — это замаскированная тирания.

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