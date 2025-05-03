Армия Израиля заявила о готовности защитить поселки друзов в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), находящаяся на юге Сирии, готова к любым сценариям и способна обеспечить оборону поселков местных друзов (этноконфессиональная группа арабов, населяют предместье Дамаска). Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

По данным армии, ночью 3 мая пять друзов были эвакуированы из Сирии для получения медицинской помощи в Израиле. «Армия обороны Израиля развернута на юге Сирии и готова предотвратить проникновение враждебных сил в район друзских поселков. Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий, готовая к обороне и различным сценариям»,— сказано в пресс-релизе, опубликованном в Telegram.

1 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛу подготовить защиту друзов в населенном пункте Джарамана в пригороде Дамаска. Ситуация там обострилась 27 февраля после стычки между сотрудниками безопасности переходного правительства Сирии и местными силами самообороны. 30 апреля Израиль ударил по радикалам в Сирии для предотвращения атаки на друзов.

Подробности — в материале «Ъ» «Дамаск затягивает в пучину погромов».