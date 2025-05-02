Еще в четырех тюменских населенных пунктах введут режим регионального ЧС

В Тюменской области у села Ильинка в районе гидропоста зафиксирован спад воды — минус два сантиметра, что по словам губернатора Александра Моора, может говорить, что пик паводка пройден. Рекорд 2017 года не достигнут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канала Александра Моора Фото: Telegram-канала Александра Моора

В тоже время, в селе Казанском наблюдается незначительный рост уровня воды. «Осмотрел дамбы в районе: со своей задачей они справляются, воду держат. Ни один дом, ни один объект ЖКХ в муниципалитете не пострадали. Все принятые меры сработали»,— рассказал глава региона.

Напомним, вчера сообщалось, что паводковые воды размыли часть дороги у моста в Казанском районе, который соединяет села Ильинка и Афонькино.

Также осмотрел пострадавший мост между селами Ильинка и Афонькино. «Всего на этой дороге установлено четыре моста. У двух была угроза разрушения подъездных путей. Мост у речки Прорва удалось отстоять, а у второго моста в пойме реки Ишим подъезды размыло»,— рассказал Александр Моор.

Из-за этой ситуации с 3 мая еще четыре населенных пункта, которые находятся за размытым мостом включат в режим регионального ЧС. С 1 мая в нескольких населенных пунктах Казанского и Абатского районов уже был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.