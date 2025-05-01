Моор: вода размыла часть дороги у моста в Казанском районе, движение перекрыто

В Тюменской области паводковые воды размыли часть дороги у моста в Казанском районе, который соединяет села Ильинка и Афонькино, сообщил губернатор Александр Моор. По его словам, опоры и конструкция самого моста не пострадали, но подъезды к нему обрушились. Движение по мосту невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канала Александра Моора Фото: Telegram-канала Александра Моора

По словам губернатора, дорога здесь выступает в качестве дамбы: перепад с разных сторон моста составляет около полуметра. Из-за этого поток воды стремится под мост. «Дорожники уже восстанавливали подъезды, сыпали бутовый камень, но пока стихия сильнее»,— рассказал господин Моор, он добавил, что сейчас сам мост укрепляют сваями.

Добраться в населенные пункты, куда раньше добирались через данный мост, сейчас можно со стороны Сладковского района, также есть лодочная переправа.

Напомним, в связи с паводком в нескольких населенных пунктах Казанского и Абатского районов с 1 мая ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. По данным на сегодняшний день, уровень воды в районе села Ильинка, достиг отметки в 829 см. Как отметил Александр Моор, пик паводка здесь уже достигнут.