Главные новости 30 апреля. Кавказ

В марте годовая инфляция в Ставропольском крае замедлилась до 11,76%, оставаясь выше общероссийского показателя в 10,34%. При этом продовольственные товары подорожали на 15,17%.

На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся заморозков. На всей территории края ожидается резкое падение температуры.

Карачаево-Черкесия заняла третье место среди регионов России с наивысшей закредитованностью населения в 2024 году с показателем 18,9.

В этом году стоимость размещения в гостиницах кавказских курортов увеличилась от 9,8% до 47%.

Черкесский городской суд перенес оглашение приговора экс-главе ставропольского ГИБДД Алексею Сафонову на середину 12 мая.

Ленинский районный суд Ставрополя заключил под стражу бывшего главу Кочубеевского округа по подозрению в хищении 118 млн руб. бюджетных средств.

Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло 30 апреля в горах Северного Кавказа. Сейсмическая активность зафиксирована на глубине 10 км, эпицентр подземных толчков находился в 20 км от Владикавказа.