В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся заморозков. На всей территории края ожидается резкое падение температуры, сообщает ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Ночью и утром 1 мая местами в Ставропольском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 3 градусов»,— говорится в сообщении.

Ранее спасатели предупреждали, что понижение температуры представляет опасность для сельскохозяйственных растений. Специалисты рекомендуют обеспечить посадкам защитное укрытие.

Николай Аксенов