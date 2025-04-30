На Ставрополье инфляция превысила среднероссийский показатель на 2%

В марте годовая инфляция в Ставропольском крае замедлилась до 11,76%, оставаясь выше общероссийского показателя в 10,34%. При этом продовольственные товары подорожали на 15,17%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное отделение Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Годовая инфляция в Ставропольском крае снизилась с 11,8% в феврале до 11,76% в марте 2025

На непродовольственные товары и услуги, напротив, наблюдается замедление роста – до 7,65% и 12,12% соответственно.

Специалисты отмечают, что без учета сезонности, темп повышения стоимости товаров и услуг в марте продолжает снижаться благодаря укреплению рубля и охлаждению потребительского спроса на фоне высоких ставок по кредитам и вкладам.

Наибольшее удорожание за год зафиксировано в сегменте кондитерских изделий (16,59%) и рыбопродукции (20,62%). Основными причинами стали возросшие затраты на сырье, логистику, упаковку и оплату труда.

При этом яйца и некоторые овощи подешевели. Особенно заметно снизились цены на огурцы из-за увеличения предложения от тепличных комбинатов региона.

В сфере услуг заметнее всего выросли цены на пассажирский транспорт. Так, перевозчики повысили тарифы на такси из-за увеличения стоимости технического обслуживания, запчастей, топлива и зарплат. Подорожали и медицинские услуги, включая пребывание в стационаре, что связано с ростом расходов на персонал и коммунальные платежи.

Базовая инфляция на Ставрополье уменьшилась с 11,66% в феврале до 11,56% в марте.

Николай Аксенов