КЧР вошла в тройку регионов России с наивысшей закредитованностью

Карачаево-Черкесия заняла третье место среди регионов России с наивысшей закредитованностью населения в 2024 году с показателем 18,9. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Лидирует в антирейтинге Тува, где соотношение средней задолженности на одного заемщика к среднемесячному доходу составляет 31,7. На втором месте находится Калмыкия с показателем 22,3. Четвертую позицию занимает Ленинградская область – 18,8.

Наименьшая финансовая нагрузка в текущем году отмечена в Кабардино-Балкарии, на Камчатке и Сахалине, в Дагестане и Чечне – от 10 до 10,5.

Средний уровень закредитованности по всем регионам России снизился на 0,5 пункта по сравнению с 2023 годом и составил 13,9.

Николай Аксенов