В программе форума недвижимости «Движение» впервые появится День Москвы

В программе форума недвижимости «Движение» этого года появятся День Москвы и трек от Градостроительного комплекса столицы.

Фото: пресс-служба форума недвижимости "Движение"

Об этом заявил основатель «Движения» Илья Пискулин. Мероприятия, посвященные московскому девелоперскому рынку, пройдут 25 и 26 июня.

Программный трек от Градостроительного комплекса Москвы запланирован на 25 июня. Старт этой секции будет дан после торжественного открытия форума и завершения главного пленарного заседания с участием представителей Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительства Москвы. На форуме ожидается расширенная делегация* Градостроительного комплекса Москвы: заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Екатерина Соловьева, главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов и директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук.

Фото: пресс-служба форума недвижимости "Движение"

«Представители власти, девелоперы и эксперты смогут обсудить, как развивается градостроительство в Москве, что важно при подобном развитии, какая архитектура нужна Москве, как осуществляется комплексное развитие территорий,— поделился Илья Пискулин.— Если компания-девелопер заинтересована в развитии своего бизнеса в столичном регионе, стоит обратить внимание на эту часть программы форума». На следующий день, 26 июня, на форуме недвижимости «Движение» пройдет День Москвы, в рамках которого спикеры ведущих московских девелоперских компаний расскажут о своих лучших практиках для масштабирования проектов, поделятся с застройщиками со всей страны своими наработками и опытом.

Напомним, что до форума недвижимости «Движение» остается меньше двух месяцев. Мероприятие пройдет с 24 по 27 июня 2025 года на курорте «Роза Хутор» в Сочи. В этом году форум проводится совместно с финансовым институтом развития АО «ДОМ.РФ». Партнеры события: «Газпромбанк», «Авито Недвижимость», «Паритет девелопмент», GloraХ, «ИдаПроджект», Setl Group, MAER, ТОЧНО, ЭкоПлантТ.

*предварительный состав делегации

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