Премьер Индии Моди не приедет в Москву на День Победы

Индия будет представлена на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы в Москве, но премьер-министр республики Нарендра Моди не приедет. Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кто именно будет представлять Индию, представитель Кремля не уточнил. При этом он подчеркнул, что на торжествах будет присутствовать большое число зарубежных лидеров. «Это говорит о том, что очень многие главы государств и правительств разделяют важность этого праздника и разделяют нашу гордость за эту победу, за победу над нацизмом»,— сказал господин Песков на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» (цитата по «РИА Новости»).

В нынешнем году парад Победы в Москве посетят более 20 глав государств и правительств. О таких планах говорили в том числе премьер Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, председатель КНР Си Цзиньпин. Глава европейской дипломатии Кая Каллас потребовала от стран—кандидатов в ЕС не участвовать в праздновании.

Подробности — в материале «Ъ» «Перетягивание парада».