Захарова: Киев «в прямом эфире» подрывает усилия по мирной сделке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о «болевых точках России». По ее словам, таким образом Киев угрожает Москве и отдаляет мирное соглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«О каких "перемириях" со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так еще и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.

Накануне, 29 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что с украинским коллегой вести дела сложнее, чем с президентом РФ Владимиром Путиным. Он убежден, что российская сторона настроена на мирную сделку. О готовности к прямым переговорам по урегулированию кризиса сообщил позднее и постпред России при ООН Василий Небензя.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».