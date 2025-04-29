Захарова обвинила Германию в эскалации конфликта на Украине

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв дипломатического ведомства Германии к РФ согласиться на постоянное прекращение огня вместо майского перемирия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Россия негативно оценивает подрывную роль Германии в эскалации украинского кризиса и призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины поставками вооружений неонацистскому киевскому режиму»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин объявил, что российская армия остановит боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. Решение принято в честь празднования 80-летия Победы. В Кремле говорили, что Россия ожидает от Украины сигнала о готовности возобновить прямые переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение России о перемирии манипуляцией. Он считает, что прекращение огня должно действовать на постоянной основе, как минимум 30 дней.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».