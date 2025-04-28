Отставка на миллион

Глава Бугульминского района и мэр Бугульмы Линар Закиров, которого прокуратура подозревает в незаконных доходах, досрочно сложил полномочия. За его отставку по собственному желанию единогласно проголосовали депутаты муниципального совета района и города. Сейчас Линар Закиров проходит ответчиком по иску прокуратуры Татарстана. Ведомство требует взыскать с экс-мэра Бугульмы активы на 121 млн руб., которые не соответствуют официальному доходу госслужащего. В суде прокуратура доказывает, что Линар Закиров специально оформил имущество на родственников, чтобы скрыть его. Ответчик не согласен с позицией прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: зампредседателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, экс-глава Бугульминского района Линар Закиров, и.о. главы Бугульминского района Фанис Мухаметов

Фото: Telegram-канал мэрии Бугульмы Слева направо: зампредседателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, экс-глава Бугульминского района Линар Закиров, и.о. главы Бугульминского района Фанис Мухаметов

Фото: Telegram-канал мэрии Бугульмы

Линар Закиров досрочно покинул должность главы Бугульминского района и мэра Бугульмы по собственному желанию. В понедельник за сложение полномочий единогласно проголосовали депутаты муниципального совета района и города. Исполняющим обязанности главы Бугульминского района назначен Фанис Мухаметов. Ранее он работал на посту замглавы района.

«Эти 11 лет под руководством Линара Закирова были временем реального созидания и амбициозного развития этой территории. В каждый из более чем 1 тыс. объектов, которые построены, отремонтированы и введены в эксплуатацию, была вложена душа главы района и его команды», — заявил зампредседателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов в ходе объединенной сессии депутатов муниципального совета.

Господин Закиров занял должность главы Бугульминского района в сентябре 2014 года, а в 2020 году его переизбрали на этот пост. До вступления в должность с апреля по сентябрь 2014 года он работал руководителем исполкома района. В 2011–2014 годах Линар Закиров был префектом территории «Старый город», а с 2009 года — председателем Комитета по делам молодежи исполкома Бугульминского района. Он также был директором Культурного центра МВД Татарстана, а позже — начальником центра.

В ноябре 2024 года прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал иск о взыскании в пользу государства имущества Линара Закирова. Ответчиками по делу также проходят его двоюродный брат Альберт Газизов, мать Фатыма Закирова и родители второй жены подозреваемого Рашид и Резида Хамзины. В ходе судебного процесса представитель прокуратуры заявил, что часть своей недвижимости глава Бугульминского района записал на родителей своей супруги для сокрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Республики Татарстан Лилия Фаттахова на предварительном заседании по делу об изъятии активов семьи главы Бугульминского района Линара Закирова

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Республики Татарстан Лилия Фаттахова на предварительном заседании по делу об изъятии активов семьи главы Бугульминского района Линара Закирова

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Изначально прокуратура требовала изъять активы семьи на 60 млн руб., а в феврале исковые требования увеличились вдвое — до 121 млн руб. Представитель Линара Закирова Роман Скляр рассказал «Ъ Волга-Урал», что мэр Бугульмы обвинения прокуратуры не признает. Ни один из ответчиков не приходил на судебные заседания. В ходе одного из заседаний представитель ответчиков заявил, что 70-летняя Фатыма Закирова хочет участвовать в процессе, но не может приехать из-за плохого самочувствия и погодных условий.

Прокурор Лилия Фаттахова сообщила, что в 2014–2022 годах отчисления по счетам Линара Закирова составили 35 млн руб., что превышает его официальный доход. По информации прокуратуры, денежные средства были использованы в том числе на приобретение брендовой одежды и аксессуаров от Louis Vuitton, Saint Laurent, Hermes и Burberry.

В декабре прокурор Татарстана Альберт Суяргулов, комментируя крупные антикоррупционные дела 2024 года, выразил удивление стилем жизни некоторых чиновников.

«Я некоторые (названия брендов) даже произнести не могу, а у него там целый набор: Gucci, Armani, Louis Vuitton. Моднейший человек. Просто амбассадор в Татарстане всех брендов дорогущей одежды и люксовых авто», — сообщил господин Суяргулов.

Прокурор Татарстана не уточнил, о ком идет речь, но, по информации источника «Ъ Волга-Урал», он говорил об экс-мэре Бугульмы.

Прокуратура требует взыскать в доход государства квартиру и коттедж в Сочи, оформленные на отца жены мэра, и две машины Porsche Cayenne, зарегистрированные на ее мать. В ходе судебного процесса общая стоимость имущества бывшего главы не называлась.

В суде риелтор Оксана Алистарова рассказала, что помогала матери Линара Закирова купить квартиру на Шелепихинской набережной в Москве за 17,5 млн руб. Недвижимость приобрели по цене ниже рыночной из-за срочного отъезда продавца из страны, пояснила свидетель. Реальная же стоимость жилья составляла около 23 млн руб.

Свидетель Дмитрий Беспалов рассказал, что в 2015 году продал господину Закирову двухэтажную квартиру по заниженной стоимости в 5 млн руб., хотя сам оценивал ее в 12 млн руб. При этом в договоре говорится, что сумма сделки составила 2,9 млн руб. Также установлено, что за пять лет Линар Закиров купил путевки в Турцию через одного туроператора на общую сумму 8 млн руб. при доходе за указанный период в 11 млн руб.

В ходе судебного заседания брат бывшей супруги господина Закирова рассказал, что подарил на никах экс-главы Бугульминского района 5 млн руб. Он же одолжил Линару Закирову 17,5 млн руб. Заем, который экс-мэр Бугульмы обещал вернуть до 2030 года, был оформлен на мать обвиняемого Фатыму Закирову.

Дело Линара Закирова отнесли к категории гражданских, а не уголовных. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в беседе с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что такие иски основаны на доводах о несоответствии стоимости активов размеру декларируемого дохода госслужащего. Если у прокуратуры нет доказательств легальности дохода чиновника, то это не означает, что уголовное преследование исключается.

Ранее прокуратура обвинила в получении взяток главу Актанышского района Энгеля Фаттахова и главу Тукаевского района Фаила Камаева. После обвинений чиновники уволились по собственному желанию, однако ведомство позже добилось их увольнения по утрате доверия. Энгель Фаттахов остается под арестом до 21 мая. Дело Фаила Камаева начали рассматривать в апреле, сейчас он находится под домашним арестом. Прокурор Татарстана сообщил, что экс-глава Тукаевского района заключил досудебное соглашение со следствием и признал свою вину.

Диана Соловьёва